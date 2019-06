'Verkooprecord Tesla in tweede kwartaal'

Gepubliceerd op | Views: 754

PALO ALTO (AFN) - Tesla stevent af op een verkooprecord in het lopende kwartaal in Noord-Amerika. Dat schrijft het doorgaans goed geïnformeerde blog over elektrisch rijden Electrek op basis van ingewijden.

In de eerste twee maanden van het tweede kwartaal zouden in Noord-Amerika al 33.000 auto's zijn afgeleverd. Electrek wijst erop dat dat aantal al zeer hoog is, maar Tesla zou proberen in de laatste maand van het kwartaal nog eens 33.000 auto's bij de klant te krijgen.

Tesla stond de laatste tijd flink onder druk op de beurs wegens toenemende twijfels over de haalbaarheid van de hoge productiedoelen en het geld dat er bij het bedrijf in hoog tempo doorheen wordt gejaagd. De afgelopen twee dagen zat Tesla ook al weer wat in de lift.