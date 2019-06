Kiadis rondt overname CytoSen af

Gepubliceerd op | Views: 260

AMSTERDAM (AFN) - Biotechnoloog Kiadis Pharma heeft de overname van het Amerikaanse CytoSen Therapeutics afgerond. De overname werd in april aangekondigd en in mei gaven de aandeelhouders van Kiadis groen licht voor de transactie.

CytoSen ontwikkelt een eigen zogeheten natural killer (NK) cel-platform. Zijn NK-celtherapie-kandidaat, CSDT002-NK, gaat naar verwachting in 2020 de klinische ontwikkeling in.

De deal is voldaan in aandelen. CytoSen-aandeelhouders ontvingen 1,94 miljoen aandelen Kiadis, als vooruitbetaling. Zij komen daarnaast in aanmerking voor een mogelijke extra uitkering in aandelen Kiadis na het behalen van mijlpalen. De meerderheid van de aandelen mag voor een periode van twee jaar na afronding van de deal niet worden verkocht.