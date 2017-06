Transactiewaarde Euronext omhoog

Gepubliceerd op | Views: 234 | Onderwerpen: Euronext

AMSTERDAM (AFN) - De gemiddelde dagelijkse transactiewaarde op de beurzen van Euronext is in mei met 42,8 procent gestegen ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder, tot bijna 8,5 miljard euro. Dat maakte de exploitant van de handelsvloeren in Amsterdam, Brussel, Parijs en Lissabon dinsdag bekend.

Ten opzichte van april was er sprake van een groei met 0,2 procent. De handel in indexfondsen (etf's) had een gemiddelde dagelijkse transactiewaarde van 548 miljoen euro. Dat is 22,5 procent meer dan een jaar eerder en stabiel ten opziche van een maand terug.

Het gemiddelde dagelijkse volume bij indexderivaten bereikte 222.863 contracten, bij individuele aandelenderivaten 260.315 contracten.