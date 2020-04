'Rusland wil invloed in 5G-uitrol miljoenensteden'

Gepubliceerd op | Views: 910 | Onderwerpen: Rusland

MOSKOU (AFN/BLOOMBERG) - De Russische overheid overweegt een belang te nemen in de joint venture van mobiele telecomaanbieders die zich bezighoudt met de uitrol van 5G in het land. Dat meldde de Russische krant Vedemosti op basis van documenten van het Russische ministerie van Communicatie.

Als Rusland een belang zou verwerven in de joint venture, zou het kunnen dat de vergunning van het 5G-spectrum zonder veiling zal plaatsvinden. Met de uitrol van 5G in miljoenensteden in Rusland is naar verluidt een bedrag van 2,1 miljard dollar gemoeid. Naast het in Amsterdam genoteerde VEON moeten ook MTS, MegaFon en Rostlecom daaraan bijdragen.