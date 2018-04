'Herkansing voor oude bekenden Akzo'

Gepubliceerd op | Views: 1.146

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - Verfproducent AkzoNobel verkent zijn strategische mogelijkheden na de verkoop van de divisie Specialty Chemicals. Het is goed mogelijk dat onderhandelingen met de Amerikaanse verfproducent Axalta nieuw leven wordt ingeblazen. Ook PPG Industries, dat lange tijd probeerde Akzo in te lijven, zou weer een poging willen wagen. Dat zeggen bronnen uit de bankensector tegen nieuwswebsite Dealreporter.

PPG Industries meldde zich vorig jaar met een grote zak geld op de stoep bij Akzo. Tot aan de rechter toe werd het defensieve gedrag van Akzo, dat niet overgenomen wenste te worden, bestreden. Het beleid bij Akzo ging op de schop, om beleggers tevreden te stellen. Door Akzo zelf gepromote gesprekken met branchegenoot Axalta over een fusie liepen daarna op niets uit.

Akzo zelf wil volgens de bronnen niet door een buitenlandse partij worden overgenomen. Het concern zou volgens de berichten verschillende opties hebben voor eventuele transacties.