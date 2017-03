'Resultaten Corbion stellen licht teleur'

Gepubliceerd op | Views: 221

AMSTERDAM (AFN) - De resultaten van Corbion in het vierde kwartaal stellen licht teleur, net als de vooruitzichten voor 2017. Dat schrijft analist Wim Hoste van KBC Securities maandag in een commentaar. Het advies voor Corbion gaat omlaag van accumulate naar hold, omdat het aandeel de laatste tijd hard in waarde is gestegen en boven het koersdoel van KBC is uitgekomen.

Corbion zag de opbrengsten in het vierde kwartaal met 1,9 procent dalen tot 226,1 miljoen euro. Dat is iets minder dan waar KBC op rekende, en ook onder de gemiddelde verwachting in de markt. De brutowinst (ebitda) voor eenmalige posten van 35,3 miljoen euro voldeed evenmin aan de verwachtingen.

Voor dit jaar rekent Corbion op een betere omzetomtwikkeling dan in 2016, maar op een lichte daling van de geschoonde ebitda. Daarmee is het bedrijf voorzichtiger dan analisten door de bank genomen zijn. Reden is dat het bedrijf de stijgende prijzen van grondstoffen niet direct kan doorberekenen aan klanten. Een echt verrassende mededeling is dat volgens Hoste niet.

KBC verhoogt wel het koersdoel van Corbion van 23 euro naar 25 euro. Het aandeel zakte maandag in de vroege handel 3,5 procent tot 24,21 euro. Daarmee was het veruit de sterkste daler in de licht negatieve MidKap.