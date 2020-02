Gepubliceerd op | Views: 1.598

SCHIPHOL (AFN) - Vastgoedfonds Wereldhave gaat zijn winkelcentra ombouwen tot wat het bedrijf 'Full Service Centers' noemt. Daarin zitten niet alleen winkels, maar ook horeca, entertainment, fitness, gezondheidszorg, gedeelde kantoorruimte en woningen. Dat maakte het aan de Amsterdamse beurs genoteerde bedrijf bekend in een strategie-update.

Gemiddeld wil het bedrijf een kwart van de ruimte in zijn winkelcentra een nieuwe bestemming geven. Het bedrijf trekt tussen de 300 en 350 miljoen euro voor de ombouw van zijn winkelcentra. Daarmee zegt Wereldhave zich aan te passen aan de nieuwe realiteit. Tegelijkertijd gaat de onderneming zich volledig op de Benelux richten en wil Wereldhave zich terugtrekken uit Frankrijk. In totaal gaat het bedrijf voor iets meer dan 1 miljard euro aan bezittingen afstoten.

Het vastgoedfonds zag de afgelopen tijd zijn resultaten teruglopen en de waarde van zijn bezittingen dalen door onder meer leegstand als gevolg van faillissementen van winkelketens. Zo meldt het bedrijf last te hebben gehad van de bankroeten van CoolCat, Witteveen, Sportsworld en Hudson's Bay, dat in Tilburg een pand van Wereldhave huurde. In 2019 zag Wereldhave mede door die faillissementen de bezettingsgraad van zijn vastgoedportefeuille teruglopen terwijl ook de verwachte huuropbrengst en het aantal bezoekers afnamen.

Verlies

Wereldhave zette in 2019 een verlies van een kleine 319 miljoen euro in de boeken, die veroorzaakt werd door afschrijvingen op zijn bezittingen van bijna een half miljard euro. De winst per aandeel volgens de in de branche gebruikelijke EPRA-methode, waarin wijzigingen in de waarde van het vastgoed niet worden meegenomen, kwam uit op 2,81 euro per aandeel.

De komende jaren zal door het bezit van steeds minder vastgoed die winst per aandeel afnemen tot tussen de 1,40 euro en 1,50 euro, verwacht het bedrijf. Als die bodem is bereikt denkt Wereldhave de winst weer met 4 tot 6 procent per jaar te kunnen laten groeien.