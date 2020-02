Vastgoedportefeuille Vastned Belgium minder waard

Gepubliceerd op | Views: 551

ANTWERPEN (AFN) - De waarde van de vastgoedportefeuille van Vastned Retail Belgium is afgelopen jaar gedaald. Dat komt onder meer omdat het bedrijf, een dochter van het Nederlandse beursgenoteerde vastgoedfonds Vastned, een winkelpand in Luik en een winkelcentrum in Ans van de hand deed. Vastned België wil zich meer richten op winkelpanden op toplocaties in Antwerpen, Gent, Brugge en Brussel.

Ook ging de verwachte huur van de panden van het vastgoedfonds omlaag. Die trend wijt Vastned België aan veranderingen in het winkellandschap. Winkeliers zoeken steeds naar de "juiste balans tussen online en offline kopen". Ook het gewijzigde bestedingspatroon bij consumenten speelt mee volgens het vastgoedfonds.

De totale portefeuille van de Belgische dochter van Vastned was eind vorig jaar 361 miljoen euro waard, een daling van 11 miljoen euro ten opzichte van een jaar eerder. De te verhuren oppervlakte daalde in diezelfde periode met zo'n 4000 vierkante meter. De bezettingsgraad steeg met haast 1 procent tot 98,8 procent.

Huurinkomsten

De huurinkomsten daalden licht, maar tegelijkertijd maakte Vastned België ook minder kosten voor de verhuur en onderhoud. Daardoor bleef het vastgoedresultaat vrijwel gelijk.

Het resultaat op basis van de boekhoudregels van branchevereniging EPRA steeg wel licht tot 2,90 euro per aandeel, een stuiver meer dan een jaar eerder. Het dividend is net als vorig jaar gelijk aan de EPRA-winst.