'SBM voldoet aan eigen prognose'

AMSTERDAM (AFN) - SBM Offshore heeft zijn bedrijfsresultaat vorig jaar zoals voorspeld zien stijgen, op een dalende omzet. Dat stellen analisten in een vooruitblik op de cijfers die de dienstverlener aan de olie- en gasindustrie woensdag publiceert.

De analisten voorzien in doorsnee een brutowinst (ebitda) van 730 miljoen dollar voor SBM in 2016. Dat zou een kwart meer zijn dan een jaar eerder. Bovendien zou het resultaat daarmee 10 miljoen dollar positiever uitvallen dan het bedrijf zelf heeft voorspeld. In december verlaagde SBM de prognose namelijk van 750 miljoen naar 720 miljoen dollar.

Die verlaging hing samen met een afschrijving van 30 miljoen dollar op een contract rond het schip SBMInstaller. Vanwege de aanhoudende neergang in de olie-industrie is de capaciteitsbenutting van het schip lager dan eerder gedacht, aldus het bedrijf .

Omzetverwachting

SBM handhaafde wel zijn omzetverwachting voor heel 2016. De omzet (directional) komt naar verwachting uit op minstens 2 miljard dollar, tegen 2,6 miljard een jaar eerder. Analisten rekenen in doorsnee op 2,06 miljard dollar. De nettowinst wordt door de SBM-watchers op 61 miljoen dollar geschat, tegen 24 miljoen dollar in 2015.

Het bedrijf meldde half december nog altijd in het duister te tasten over de timing van een nieuwe schikking in de Braziliaanse Petrobras-corruptiezaak. De Hoge Raad in Brazilië heeft besloten de zaak terug te verwijzen naar de aanklager voor verder onderzoek. Wanneer er nu een definitief besluit wordt genomen in het proces is daarmee onduidelijk, aldus SBM.