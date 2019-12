'Saudisch OPEC-standpunt nog ongewis'

Gepubliceerd op | Views: 550 | Onderwerpen: OPEC

WENEN (AFN) - Saudi-Arabië laat andere OPEC-leden nog in het ongewisse over eventuele steun voor verdere productiebeperkingen door het oliekartel en bondgenoten. Het koninkrijk, met afstand het grootste lid van het verbond, zou eerst willen afdwingen dat andere aangesloten landen zich aan de huidige afspraken houden. Dat laten afgevaardigden op de OPEC-bijeenkomst in Wenen weten aan persbureau Bloomberg

Landen van de OPEC en aangesloten niet-leden als Rusland spraken eerder af hun dagelijkse olieproductie tot in maart met 1,2 miljoen vaten per dag te verminderen om de olieprijs te stutten. Maar landen als Nigeria, Irak en Rusland hebben zich nog niet aan die productiebeperking gehouden.

Eerder deze week pleitte de minister voor olie van Irak, Thamir Ghadhban, nog voor een extra beperking van 400.000 vaten per dag. Andere landen van de zogeheten OPEC+ zouden dat ook willen. Woensdag zei hij evenwel voorstander te zijn van een verlenging van de lopende afspraken tot eind 2020.

Voorstanders van verdere productiebeperkingen vrezen dat zonder die ingreep de olieprijzen te ver weg zakken. Dat komt enerzijds door een verwachte daling in de vraag en verhoogde productie door andere olielanden.