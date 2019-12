'Nauw contact' in handelsoverleg China en VS

De macht van Amerika is enorm.

Geef de wereld de ene dag hoop en stamp de volgende dag weer de grond in.

Dit is een politiek van verdeel de wereld en ... gevolg: de VS heerst.



Dat is ook te zien aan de aandelenkoersen: de ene dag schieten de koersen omhoog, da andere dag schieten de koersen omlaag.