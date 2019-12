'SBM toont vertrouwen in markt'

Gepubliceerd op | Views: 714

AMSTERDAM (AFN) - Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore toont vertrouwen in de markt met de contracten voor twee extra rompen (hulls) voor productie- en opslagschepen (FPSO's). Het nieuws is dan ook positief. Dat schrijft KBC Securities in een reactie.

Die rompen worden in China gebouwd onder het Fast4Ward-programma, waarbij FPSO's met grotere productiecapaciteit relatief snel kunnen worden gebouwd. SBM heeft nu vijf rompen onder het Fast4Ward-programma onder constructie. KBC heeft een buy-advies voor SBM, met een koersdoel van 22 euro.

ING sprak eveneens van positief nieuws voor SBM, wat de kracht van het Fast4Ward-programma en de opbloeiende markt onderstreept. Het advies is buy, met een koersdoel van 20 euro.

Het aandeel SBM noteerde donderdag omstreeks 09.25 uur een plus van 1,5 procent op 15,32 euro.