Federal Reserve laat beleid onveranderd

WASHINGTON (AFN/RTR) - De Federal Reserve, de Amerikaanse koepel van centrale banken, laat zijn monetair beleid vooralsnog onveranderd en belooft opnieuw alle mogelijke middelen te gebruiken om de economie door de coronacrisis te loodsen. Er was al verwacht dat er geen wijzigingen zouden komen, mede vanwege de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten.

In de verklaring werd niet gerept over de verkiezingen met nog geen definitieve uitslag, maar mogelijk zal Fed-voorzitter Jerome Powell wel wat zeggen in zijn toelichting op het rentebesluit. In verband met de presidentsverkiezingen op dinsdag begon de Fed met zijn tweedaagse beleidsvergadering op woensdag, een dag later dan normaal.

De economische activiteit en werkgelegenheid herstellen verder, maar blijven op duidelijk lagere niveaus dan aan het begin van dit jaar, aldus de Fed. "De coronapandemie veroorzaakt enorm menselijk en economisch lijden door de hele VS en de wereld", zegt de centrale bank.