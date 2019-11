Voeding trekt de kar voor DSM

Gepubliceerd op | Views: 1.237

HEERLEN (AFN) - Speciaalchemieconcern DSM heeft in het derde kwartaal een hogere omzet in de boeken gezet. Die stijging was voornamelijk te danken aan de tak voor voeding. De materialentak kampte met een kwakkelende Chinese en Europese auto-industrie. Niettemin handhaaft DSM zijn verwachtingen.

De totale omzet steeg met 1 procent tot een kleine 2,3 miljard euro. Op eigen kracht stegen de onderliggende opbrengsten bij de voedingsdivisie met 4 procent tot ruim 1,5 miljard euro. De materialendivisie, die bijvoorbeeld plastics, coatings en kunstharsen voor de industrie maakt, leverde 723 miljoen euro aan omzet op. Dat is op autonome basis een krimp van 7 procent.

Bij voeding was de verkoop van ingrediënten voor diervoeding "solide", terwijl de resultaten bij voedingsstoffen voor menselijk gebruik iets minder presteerde. Op vlak van diervoer heeft DSM nog enkele grote onderzoeksprojecten lopen. Zo wil het concern eind 2020 of begin 2021 de markt op met een voedingsstof die methaanuitstoot door koeien moet tegengaan.

Handelsoorlog

"In een zeer ruwe schatting verwachten we dat de totale markt hiervoor zo'n 1 à 2 miljard euro waard is", zei financieel topvrouw Geraldine Matchett over het project, dat de naam Clean Cow draagt. Volgens Matchett lopen bij andere bedrijven vergelijkbare projecten, maar is DSM het verst gevorderd met de methaanverlagende toevoeging. "We hebben onderzoek gedaan in Canada, Europa en Nieuw-Zeeland, dus we hebben al het papierwerk al."

Door aanhoudende zwakte in de Chinese en Europese autobranche zat bij materialen vooral de verkoop van hoogwaardige plastics in het slop. Die sector kampt naast de gevolgen van de handelsoorlog ook met afzwakkende wereldwijde economische groei. "Het kost tijd voordat die markt herstelt. We verwachten dan ook geen herstel in het vierde kwartaal", aldus Matchett. Resultaten van andere producten in de materialenportefeuille zijn volgens haar "veerkrachtig".

Het aangepaste onderliggende bedrijfsresultaat (ebitda) steeg met 9 procent tot 426 miljoen euro. DSM blijft bij de verwachting dat dit resultaat met een "hoog enkelcijferig" percentage is gestegen, oftewel tussen 7 en 9 procent. De nettowinst steeg met 27 procent tot 239 miljoen euro.