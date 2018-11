Herschikking top van overnameprooi Ingenico

Gepubliceerd op | Views: 78

PARIJS (AFN) - Topman en bestuursvoorzitter Philippe Lazare van betalingsdienstverlener Ingenico legt zijn functies neer. Hij treedt af op verzoek van de de raad van bestuur, die zo makkelijker de samenstelling van het bestuur kan wijzigen. Lazare stond elf jaar aan het hoofd van Ingenico, dat de omzet in die periode zag vervijfvoudigen tot meer dan 2,7 miljard euro.

Voortaan splitst Ingenico de functies van topman en bestuursvoorzitter. Zo wordt de huidige operationeel bestuurder Nicolas Huss de nieuwe topman. Bernard Bourigeaud volgt Lazare op als voorzitter van de raad van bestuur. Huss was eerder werkzaam als topman van Visa in Europa. Bourigeaud is vooral bekend als oprichter en voormalig topman van het IT-bedrijf Atos.

Ingenico, in Nederland onder meer bekend van zijn pinapparaten, is een mogelijke prooi voor een overname. Onlangs bevestigde de zakenbank Natixis gesprekken te voeren over de inlijving van de branchegenoot van Adyen.