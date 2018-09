'FBI onderzoekt American Express'

Gepubliceerd op | Views: 566

NEW YORK (AFN) - De FBI doet een onderzoek naar de valutaprijzen van American Express. Dat meldt de Wall Street Journal woensdag op basis van ingewijden.

Het onderzoek is erop gericht te kijken of wisselkoersen bij internationale betalingen juist zijn vermeld. Eerder schreef de Wall Street Journal al dat de creditcardmaatschappij zijn koersen laag hield om zakelijke klanten binnen te halen, maar de prijzen later zonder waarschuwing verhoogde.

Het aandeel American Express stond onder druk na het bericht van Wall Street Journal.