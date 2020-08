Verlies voor moederbedrijf Makro door pandemie

Gepubliceerd op | Views: 143

DÜSSELDORF (AFN) - Groothandelaar Metro, het moederbedrijf van Makro, heeft in het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar de omzet stevig zien dalen als gevolg van de coronapandemie. Ook was er een verlies in de periode die van april tot en met juni liep. Onder meer de horeca was in veel landen gesloten als gevolg van de maatregelen tegen de virusuitbraak in verscheidene landen. Wel zag Metro iedere maand van het kwartaal de prestatie verbeteren.

De omzet kwam in totaal haast een vijfde lager uit dan een jaar eerder op 5,6 miljard euro. In april lagen de verkopen nog ruim een kwart achter, in juni was dat nog maar 6,7 procent. Als alleen gekeken werd naar de resultaten van de voortgezette onderdelen was er een verlies van 140 miljoen eerder, waar vorig jaar nog een winst van 90 miljoen euro in de boeken ging.

Wel was er een eenmalige bate van 542 miljoen euro door de verkoop van het belang in Metro China en de Real hypermarkten, waardoor Metro alsnog winst in de boeken kon zetten. De opbrengst van de afgestoten onderdelen gebruikte Metro onder meer voor het aflossen van de schulden