Groeiend Fagron versterkt marktposities

ROTTERDAM (AFN) - Toeleverancier aan apotheken Fagron zet de stijgende lijn voort, mede vooruitgeholpen door nieuwe overnames. Het bedrijf zag het afgelopen halfjaar zijn winst uit voortgezette activiteiten en omzet stijgen en wist tevens een nieuwe kredietfaciliteit af te sluiten van 375 miljoen euro tegen gunstigere voorwaarden. Al met al redenen voor topman Rafael Padilla om "zeer tevreden" terug te kijken op de eerste zes maanden van het jaar.

De sterke omzetgroei werd volgens Padilla met name gedreven door de "uitstekende prestaties" in Noord-Amerika en door groei in Latijns-Amerika. Verder heeft het bedrijf volgens hem zijn leidende marktpositie in Brazilië en Tsjechië met een viertal overnames versterkt. Padilla sprak ook van een "robuuste entree" op de Mexicaanse markt, met de overname van Cedrosa.

Fagron sloot de meetperiode af met een omzet van 255,4 miljoen euro. Dat betekende op jaarbasis een stijging met 10,6 procent. Verder resteerde een winst uit voortgezette activiteiten van 26,8 miljoen euro, wat 44,4 procent meer was dan een jaar eerder. Mede doordat het bedrijf geld opzij moest zetten voor een principe-schikking met Justitie in de VS daalde de nettowinst wel met ruim 6 miljoen euro tot bijna 13 miljoen euro. Fagron schaarde die extra kosten onder het kopje "resultaat beëindigde bedrijfsactiviteiten".

Kredietfaciliteit

Ook is Fagron gestart met de bouw van een nieuwe herverpakkingslocatie in Polen. Met die ontwikkeling is een bedrag van 8 miljoen euro gemoeid. De nieuwe kredietfaciliteit heeft een looptijd van 5 jaar met een optie om deze tweemaal met een jaar te verlengen. De regeling vervangt de huidige faciliteit met een kredietplafond van 325 miljoen euro. De rente van de nieuwe regeling is gekoppeld aan de duurzaamheidsdoelstelling van Fagron om de broeikasemissies in zes jaar tijd met circa 30 procent terug te brengen.

Voor de principe-schikking met het Amerikaanse Ministerie van Justitie nam Fagron een aanvullende voorziening van 13,9 miljoen dollar, bovenop de 8,4 miljoen dollar die het eerder al voor de zaak opzij zette. Het gaat om een onderzoek naar de prijsstelling van farmaceutische producten.

Mede door nieuwe boekhoudregels liep de schuld van het bedrijf op. De kosten die met de recente overnames zijn gemoeid, zullen voornamelijk in de tweede jaarhelft worden geboekt. Fagron rekent verder voor heel 2019 op een "mooie stijging" van de omzet en winst ten opzichte van een jaar eerder.