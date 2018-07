Promo girls Heineken inderdaad lastiggevallen

Gepubliceerd op | Views: 492 | Onderwerpen: levensmiddelen

AMSTERDAM (AFN) - Heineken stopt voorlopig met het inzetten van 'promo girls' in Mozambique. Onderzoek wijst uit dat promotiemeisjes die in dat Afrikaanse land bier aan de man brachten inderdaad te maken hebben gehad met seksueel wangedrag.

De bierbrouwer dook eerder dit jaar in de zaak na een verhaal over de misstanden in NRC en een boek hierover van Olivier van Beemen. Er is toen een onafhankelijk onderzoek in gang gezet waarbij is gesproken met 181 meisjes uit zeventien Afrikaanse landen.

Het verhaal ging dat sommige meisjes tegelijk ook prostituee zouden zijn, maar dat werd niet in het onderzoek bevestigd. Wel gaven 57 meisjes aan van tijd tot tijd te maken te krijgen met ongewenst gedrag van met name barbezoekers. In dertien gevallen, allemaal in Mozambique, was er echt sprake van ongewenste intimiteiten. De brouwer benadrukt overigens dat de meisjes in dienst waren van externe bureaus, niet van Heineken zelf.