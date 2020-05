ArcelorMittal boekt lager resultaat door crisis'

Gepubliceerd op | Views: 1.097 | Onderwerpen: staal

AMSTERDAM (AFN) - Staalconcern ArcelorMittal heeft in het eerste kwartaal van dit jaar een lager bedrijfsresultaat behaald vanwege de coronacrisis. Dat komt naar voren uit een consensus van analistenschattingen die het bedrijf op de eigen website heeft geplaatst. Het AEX-fonds komt donderdag met resultaten naar buiten.

Volgens de consensus komt het bedrijfsresultaat (ebitda), de belangrijkste winstgraadmeter bij ArcelorMittal, uit op 867 miljoen dollar. In het vierde kwartaal van 2019 was dit 925 miljoen dollar en een jaar eerder bijna 1,7 miljard dollar.

Uit een consensus bij persbureau Bloomberg wordt in doorsnee een resultaat van 925 miljoen dollar voorspeld, op een omzet van 15,8 miljard dollar. In de voorgaande periode werd een omzet behaald van 15,5 miljard dollar en in het eerste kwartaal van 2019 was dit 19,2 miljard dollar.

Productie teruggeschroefd

Vanwege de coronacrisis heeft ArcelorMittal zijn productie teruggeschroefd. Daarnaast zal 's werelds grootste staalproducent een beroep doen op de steunpakketten van overheden en houdt het concern zijn kosten tegen het licht en stelt waar mogelijk uitgaven uit.

Kredietbeoordelaar Fitch kwam in april met een afwaardering van de kredietstatus van ArcelorMittal naar junk vanwege de moeilijke marktomstandigheden in de staalindustrie. Fitch stelt dat door de coronacrisis de vraag naar staal langere tijd behoorlijk onder druk zal staan, bijvoorbeeld vanuit de auto-industrie en bouwsector, en dat de staalprijzen dit jaar zullen dalen.