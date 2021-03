Cyprus opent deuren voor gevaccineerde Britse toeristen

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - Cyprus wil Britten die gevaccineerd zijn vanaf 1 mei toelaten om vakantie te komen vieren. Het eiland in de Middellandse Zee wil het toeristenverkeer snel weer op gang laten komen, omdat het er in economisch opzicht in grote mate afhankelijk van is.

Het verbod van de Britse regering op toeristische reizen duurt vooralsnog tot 17 mei. Cyprus moet dus iets langer wachten op de golf van oudere Britten die waarschijnlijk gaat komen. Een eis is dat de Britten hun tweede vaccinatieprik hebben gehad, minstens zeven dagen voor vertrek.

De stap van Cyprus laat zien dat het de Europese Unie niet lukt om een algemene aanpak te hanteren met certificaten voor gevaccineerde mensen, zeggen ingewijden. Het maken van een digitaal platform zal maanden in beslag nemen en daar willen niet alle toeristische bestemmingen op wachten.

Het zogenaamde Covid-paspoort dat door de Europese Commissie wordt ontwikkeld, zal aangeven of personen negatief zijn getest, gevaccineerd zijn of zijn hersteld van het virus. Landen die in grote mate afhankelijk zijn van toerisme, zoals Griekenland, zijn voor een snelle invoering van het Covid-paspoort. Maar landen zoals Frankrijk en België maken zich zorgen over de privacy en gelijkheid.