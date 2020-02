Gepubliceerd op | Views: 1.243

AMSTERDAM (AFN) - Vastgoedinvesteerder Wereldhave weet bij de presentatie van zijn jaarcijfers de schijnwerpers gericht op zijn nieuwe strategie. Het bedrijf, gespecialiseerd in winkelvastgoed, maakt vrijdag voor het openen van de beurzen naast zijn resultaten ook een nieuw plan van aanpak bekend.

Over het algeheel mikt Wereldhave met zijn portefeuille op winkelcentra in grotere regionale steden in Nederland, België en Frankrijk. Dit vastgoed moet een dominante positie hebben in het plaatselijke winkellandschap.

In de periode van 2018 tot en met 2019 richtte de strategie van Wereldhave zich onder andere op het verhogen van de bezoekersaantallen in winkelcentra. Een intiemere sfeer in gehuurde winkels moest daarvoor zorgen. Daarnaast wilde Wereldhave zijn bestand van huurders weerbaarder maken tegen de verschuiving naar online shoppen.

Vrijdag zal ook aandacht uitgaan naar de gevolgen van het vertrek van Hudson's Bay uit Nederland. De warenhuisketen, waarvan de Nederlandse activiteiten vorig jaar failliet gingen, was een belangrijke huurder van Wereldhave. Vlak nadat Hudson's Bay bekend maakte zijn Nederlandse vestigingen te sluiten, liet Wereldhave weten dat de keten goed is voor 1,2 procent van de bruto huurinkomsten. Bij een eerdere handelsupdate werd ook duidelijk dat de vastgoedinvesteerder te lijden had onder het faillissement van kledingketen CoolCat.

Analisten gepeild door persbureau Bloomberg verwachten in doorsnee dat Wereldhave een nettoverlies van 67 miljoen euro over 2019 heeft geleden. Dat is een minder groot verlies dan in 2018, toen het aan aandeelhouders toe te schrijven verlies uitkwam op 68 miljoen euro. Wereldhave zelf gaat voor heel 2019 uit van een direct resultaat per aandeel tussen de 2,75 en 2,80 euro.