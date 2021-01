OPEC verlaagt olieproductie in februari en maart licht

WENEN (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De olieproductie gaat de komende maanden omlaag. Dat zijn de olieproducerende landen verenigd in de OPEC en enkele bondgenoten als Rusland en Kazachstan overeengekomen na twee dagen onderhandelen. De gesprekken duurden lang omdat verschillende landen andere wensen hadden.

In februari mogen Rusland en Kazachstan 75.000 vaten olie per dag extra oppompen en in maart nog eens 75.000 vaten per dag extra. Op papier heeft de OPEC+ daarmee besloten tot een productieverhoging, maar die wordt opgevangen door Saudi-Arabië dat de eigen productie vrijwillig met ruim 400.000 vaten per dag zal verlagen.

Met het compromis krijgt Rusland de gewenste extra olieproductie en Saudi-Arabië de prijsstabiliteit die het zocht. De andere OPEC-landen houden hun olieproductie stabiel.

Meer olie

Rusland wilde oorspronkelijk aanzienlijk meer extra olie gaan oppompen, maar daar waren vrijwel al de andere landen in de zogeheten OPEC+ tegen. In maart nemen de olieproducerende landen nu een beslissing over de productie in april.

De prijs van olie staat al de hele coronacrisis onder druk. Er was minder vraag naar fossiele brandstoffen door fabrieken die stillagen, maar ook doordat er minder met auto's gereden wordt vanwege thuiswerken. Daarnaast wordt er ook veel minder gevlogen.