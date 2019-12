'Prosus zal knip trekken voor Just Eat

Gepubliceerd op | Views: 758

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Techinvesteerder Prosus zal als dat nodig is de knip trekken in de overnamestrijd om maaltijdbezorger Just Eat. Die conclusie zouden de financiële markten kunnen trekken na de recente Capital Markets Day van het aan de Amsterdamse beurs genoteerde bedrijf. Dat constateren analisten van Jefferies.

Prosus wil de komende jaren nog eens 100 miljard dollar aan beurswaarde genereren. Daarvan moet 50 miljard uit advertenties, betalingen en voedselbezorging komen. Het belang in de Chinese webreus Tencent zou goed zijn voor nog eens 30 miljard dollar, waardoor er slechts 20 miljard overblijft voor zaken als het terugdringen van de korting op de aandelenkoers en andere financiële maatregelen.

Analisten van New Street zien grote ambities bij Prosus, maar kregen tijdens de beleggersdag ook de boodschap mee dat er tijd nodig is om die ambities te verwezenlijken. Investeerders moeten daarom geduld hebben. Ook de kenners van New Street waren teleurgesteld dat er geen concrete acties werden voorgesteld om de prijskorting op het aandeel terug te brengen. Zij merkten dat Prosus zijn aandacht voornamelijk richtte op voedselbezorging. New Street heeft een buy-advies voor Prosus.

Prosus sloot dinsdag op 60,05 euro. Jefferies hanteert een hold-advies op Prosus