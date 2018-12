MKB Nedsense handhaaft jaarverwachting

Gepubliceerd op | Views: 380

BUSSUM (AFN) - MKB Nedsense blijft bij zijn prognose dat in het boekjaar 2018 een duidelijk positief resultaat wordt gerealiseerd. Dat liet het bedrijf weten in een tussentijds handelsbericht, waarin aandeelhouders werden geïnformeerd over de recente ontwikkelingen.

MKB Nedsense sprak de winstverwachting uit bij de bekendmaking van halfjaarcijfers in september. De investeerder herhaalde verder in het handelsbericht dat MKB Nedsense het belang van 43 procent in Keesmakers wil overnemen van Value8.

De investeringsmaatschappij is tevens van plan de komende periode verdere stappen te zetten bij de invulling van haar strategie: het opbouwen van een portefeuille mkb-ondernemingen waarmee waarde wordt gecreëerd voor aandeelhouders. In dat kader worden diverse voorstellen en acquisitiemogelijkheden geanalyseerd en wordt met diverse partijen gesproken.