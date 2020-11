'Goede resultaten van Ahold Delhaize'

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Supermarktconcern Ahold Delhaize heeft in het derde kwartaal opnieuw goede cijfers laten zien. Dat zegt KBC Securities. Volgens analisten van de bank waren de omzet, brutowinst en marge beter dan verwacht.

Verder kan de aankondiging van een nieuw aandeleninkoopprogramma van 1 miljard euro worden gezien als een teken van vertrouwen, aldus KBC. De bank wijst verder op de sterke groei van e-commerce bij Ahold Delhaize in de Verenigde Staten. Het bedrijf verhoogde tevens zijn winstverwachting voor heel 2020. Dat laat volgens KBC zien dat Ahold Delhaize juist is gepositioneerd om goed te presteren in uitdagende marktomstandigheden. Het advies is buy en het koersdoel staat op 28,50 euro.

ING geeft ook aan dat de resultaten boven verwachting waren, met vooral goede prestaties in de VS. De bank denkt dat de ramingen voor het vierde kwartaal mogelijk opwaarts kunnen worden bijgesteld. Het advies is buy, met een koersdoel van 29 euro.

Berenberg (hold) zegt dat de verhoogde winstverwachting aan de conservatieve kant lijkt te zijn, omdat de hogere vraag naar boodschappen voorlopig zal aanhouden bij Ahold Delhaize. Het aandeleninkoopprogramma was al verwacht en biedt geruststelling, aldus Berenberg. Morgan Stanley (equal-weight) stelt dat de hogere winstverwachting als positief moet worden gezien.

Het aandeel Ahold Delhaize noteerde woensdag omstreeks 09.30 uur een min van 2,6 procent op 23,99 euro.