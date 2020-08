ASR hervat dividenduitkering en aandeleninkoopprogramma

Gepubliceerd op | Views: 1.118 | Onderwerpen: ASR

UTRECHT (AFN) - Verzekeraar ASR hervat haar dividenduitkering en aandeleninkoopprogramma. Beide waren eerder tijdelijk opgeschort in verband met de coronacrisis, maar na een aankondiging hierover door De Nederlandsche Bank (DNB) is het voor de beursgenoteerde onderneming weer mogelijk geld uit te keren aan de aandeelhouders.

ASR zal 1,20 euro per aandeel uitkeren als een speciaal dividend, wat gelijk is aan het opgeschorte slotdividend van 2019. Het speciale dividend wordt in september van dit jaar uitbetaald. Het bedrijf is van plan op hetzelfde moment het aandeleninkoopprogramma te hervatten om de resterende 24,3 miljoen van de oorspronkelijke 75 miljoen euro in te kopen.

"Ondanks de uitdagingen als gevolg van de Covid-19-crisis is onze solvabiliteit sterk gebleven. Dit maakt het mogelijk deze kapitaaluitkeringen weer te hervatten", laat ASR-topman Jos Baeten weten. "Voor het reguliere interim-dividend voor 2020 volgen we het bestaande proces en planning. Wij zullen de uitkomst hiervan bij de publicatie van onze halfjaarresultaten op 26 augustus bekendmaken."