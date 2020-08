'Ahold Delhaize blijft profiteren van hamsteraars'

Gepubliceerd op | Views: 819 | Onderwerpen: levensmiddelen

AMSTERDAM (AFN) - Ahold Delhaize heeft in het tweede kwartaal flink meer omzet behaald dan een jaar eerder. Dat is althans de gemiddelde verwachting van analisten die het moederbedrijf van Albert Heijn en bol.com zelf heeft gepolst. Daarmee zou het supermarktconcern wederom hebben geprofiteerd van hamstergedrag van consumenten als gevolg van de virusuitbraak, net als in het eerste kwartaal. Ahold Delhaize komt woensdag voorbeurs met zijn nieuwe kwartaalcijfers naar buiten.

In doorsnee rekenen de marktvorsers op ongeveer 18 miljard euro omzet. In dezelfde periode vorig jaar bedroegen de opbrengsten nog 16,3 miljard euro. In de Verenigde Staten kwamen de vergelijkbare verkopen waarschijnlijk meer dan 10 procent hoger uit. De Europese tak van het bedrijf, die eind maart al te maken kreeg met een flinke hamsterpiek, zou goed zijn voor een verkoopplus van bijna 6 procent.

Daarbij liep de onderliggende operationele kwartaalwinst volgens de prognose op tot 640 miljoen euro, van 594 miljoen euro een jaar terug. De marktvorsers denken gemiddeld dat de marge stabiel is gebleven op 3,6 procent. Voor de nettowinst gaan ze dit keer uit van 404 miljoen euro, wat neer komt op een duidelijke verbetering ten opzichte van de 334 miljoen euro die een jaar geleden in de boeken ging. Destijds drukten stakingen bij winkels van Stop & Shop, de grootste Amerikaanse winkelformule van Ahold Delhaize, nog op de resultaten.

Ahold Delhaize draaide in het eerste kwartaal al erg goed, geholpen door hamsterende consumenten uit vrees voor het nieuwe coronavirus. De nettowinst werd toen met ruim 48 procent opgevoerd en de omzet steeg met bijna 15 procent. Wat ook meehielp is dat mensen meer online boodschappen deden. Bol.com zag de omzet met bijna 40 procent aandikken. Het beeld voor de rest van het jaar was toen nog wel erg onzeker. Topman Frans Muller achtte het eerder al niet heel waarschijnlijk dat Ahold Delhaize zijn sterke marges van het eerste kwartaal ook in de rest van het jaar zou kunnen vasthouden.

Mogelijk laat Ahold Delhaize bij het kwartaalbericht ook nog iets los over zijn vermeende interesse in een overname van HEMA. Die winkelketen is recent in handen van schuldeisers gekomen in ruil voor het verlagen van de schuld. Daardoor verloor miljardair Marcel Boekhoorn de zeggenschap bij de winkelketen. Op dit moment zouden meerdere bedrijven in de race zijn om met de winkelketen verder te gaan.

Onlangs werd ook bekend dat Stop & Shop de banden verbreekt met zijn huidige pensioenfonds. Samen met onder meer branchegenoot Kroger tuigt de onderneming een nieuwe pensioenregeling op. Met deze stappen is ongeveer een half miljard dollar aan betalingen gemoeid. Maar dat is niet in de tweedekwartaalcijfers terug te zien. Ahold Delhaize gaf aan een ​​voorziening op te nemen in zijn resultaten over het derde kwartaal. Ook werd geen impact voorzien op de jaarvooruitzichten voor de vrije kasstroom. Deze moet in heel 2020 boven de 1,5 miljard euro uitkomen, hield het bedrijf vol.