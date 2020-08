Prijsvechter easyJet ziet vraag naar vluchten weer toenemen

Gepubliceerd op | Views: 611 | Onderwerpen: luchtvaart

LONDEN (AFN) - De Britse prijsvechter easyJet gaat sneller dan verwacht vluchten weer uitvoeren. De luchtvaartmaatschappij ziet meer vraag naar vliegreizen dan eerder voorzien sinds de grenzen in Europa geopend zijn en voert daarom in het lopende kwartaal 40 procent van het normale aantal vluchten uit, waar het eerder nog 30 procent van de vluchten plande.

In het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar, dat tot en met juni liep, haalde easyJet een omzet van 7 miljoen pond (omgerekend ongeveer 7,8 miljoen euro). Een jaar eerder zette de Britse budgetluchtvaartmaatschappij nog opbrengsten van een kleine 1,8 miljard pond in de boeken. Die enorme val in inkomsten betekende ook dat er verlies werd geleden, van 324 miljoen pond.

Easyjet haalde in juni 419 miljoen pond op met een aandelenverkoop. Het bedrijf wil daarnaast voor ongeveer 245 miljoen pond vliegtuigen verkopen om die later terug te leasen. Met die instroom van geld hoopt het bedrijf de coronacrisis het hoofd te kunnen bieden.