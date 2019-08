Iran neemt weer bezit van buitenlands schip

Gepubliceerd op | Views: 247 | Onderwerpen: Iran

TEHERAN (AFN/RTR) - De Iraanse Revolutionaire Garde heeft in de Perzische Golf voor de derde keer dit jaar een buitenlands schip in beslag genomen. Het gaat om een kleine olietanker met zeven opvarenden van verschillende nationaliteiten. Volgens Iran heeft het schip "olie gesmokkeld naar Arabische landen", meldt de Iraanse staatstelevisie.

Onder welke vlag het schip, met 700.000 liter olie aan boord, vaart is nog niet bekendgemaakt. De zeven bemanningsleden zijn gearresteerd. Vergeleken met de meeste olietankers op de wateren in deze regio vervoerde dit schip een minuscule hoeveelheid olie.

In de Straat van Hormuz zijn de laatste weken meerdere incidenten met tankers geweest. Zo nam Iran op 19 juli een Britse tanker in beslag die zich volgens het land niet aan de regels hield. De Britse regering heeft al besloten om schepen die onder Britse vlag varen te beschermen in de zee bij Iran.

Jaarlijks wordt ongeveer een derde van de totale wereldproductie van olie over de Perzische Golf en door de Straat van Hormuz vervoerd.