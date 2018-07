Gepubliceerd op | Views: 469 | Onderwerpen: staal

RIYAD (AFN/BLOOMBERG) - Het Saudische staatsinvesteringsfonds overweegt een kapitaalinjectie van wel 300 miljoen dollar in de fabrikant van staalpijpen ArcelorMittal Tubular Products Jubail, waarvan het in Amsterdam staalconcern een grote aandeelhouder is. Dat meldden ingewijden.

Door de investering zou het staatsfonds Public Investment Fund zijn belang in ArcelorMittal Tubular Products Jubail verdubbelen naar 40 procent door nieuwe aandelen te kopen en schulden om te zetten in aandelen. Er is nog geen definitief besluit genomen en de plannen kunnen nog wijzigen, aldus de bronnen.

De fabriek werd in 2007 opgericht, met het voornemen om de grootste leverancier stalen pijpen aan de oliesector in het Midden-Oosten te worden, maar vanwege de economische crisis en de gedaalde olieprijzen gingen de gang van zaken moeilijk. ArcelorMittal bezit een belang van bijna 41 procent in de fabriek, maar waardeerde de waarde van die deelneming in 2016 naar nul af.