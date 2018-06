Bijzondere vergadering Novisource op 17 juli

Gepubliceerd op | Views: 187

NIEUWEGEIN (AFN) - Novisource houdt op 17 juli een buitengewone aandeelhoudersvergadering in Amsterdam over de benoeming van Cees den Ouden tot tijdelijk financieel directeur. Dat maakte de aanbieder van interim-professionals bekend.

De termijn van Den Ouden is voor maximaal 1 jaar. In mei kondigde Novisource aan hem te willen benoemen tot opvolger van financieel directeur Peter Specht die met onmiddellijke ingang aftrad. De ondernemingsraad heeft een positief advies uitgebracht ten aanzien van de benoeming van Den Ouden.

Den Ouden (1962) was voorheen financieel directeur bij Argos Group (nu Varo) en heeft in de laatste jaren opgetreden als financieel bestuurder ad interim, onder meer bij Tauw Group en Xeikon en als bestuurder ad interim bij Odfjell Terminals Rotterdam. Hij is momenteel commissaris bij Argos Zorggroep en Nesec Scheepsfinancieringen.