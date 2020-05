'Fugro neemt stappen om cash burn te beperken'

quote: Nuchtertransparant schreef op 4 mei 2020 09:59:

Een koersdoel van dik 13 euro...... koers nu beetje boven de 3 euro. In een markt die totaal op de gat ligt. Echt het zou verboden moeten worden wat die analisten roepen. Dan wel KBC CEO moet denken die mensen kan ik wegsturen want die leveren geen enkele toegevoegde waarde. Wat een drama !

Het is een LT koersdoel en KBC zit op eenzelfde niveau als analisten van de andere financiële instellingen.Ik heb het gevoel dat de horizon van de gemiddelde belegger hier ongeveer een week is hier? Of denk je dat we tot einde van dagen in deze situatie blijven zitten :)Op de LT is dit alles slechts een rimpel in het water..