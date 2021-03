Deliveroo krijgt beursnotering in Londen

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - De Britse maaltijdbezorger Deliveroo gaat naar de beurs in Londen. De beursgang van het bedrijf, dat ook in Nederland actief is, hing al enige tijd in de lucht.

De maaltijdbezorger werd bij een financieringsronde in januari nog door investeerders gewaardeerd op meer dan 7 miljard dollar. Daarmee is het bedrijf in enkele jaren flink in waarde gestegen. In 2017 werd aan de rivaal van het Brits-Nederlandse Just Eat Takeaway nog een prijskaartje van 2 miljard dollar toegekend.

Bij de recente financieringsronde door bestaande aandeelhouders werd 180 miljoen dollar opgehaald voor investeringen in groei en vernieuwing. Zo wil het bedrijf verder uitbreiden met het bezorgen van boodschappen.

Coronacrisis

In het Verenigd Koninkrijk begon Deliveroo vorig jaar met een boodschappenservice en die is sindsdien hard gegroeid door de coronacrisis. Ook met maaltijdbezorging worden goede zaken gedaan door de coronalockdowns. Vorig jaar nam het Amerikaanse webwinkelconcern Amazon daarnaast een groot minderheidsbelang in Deliveroo.

Het in 2013 opgerichte bedrijf krijgt een zogenaamde 'dual class'-aandelenstructuur bij de beursnotering, waarbij de oprichters meer zeggenschap hebben bij stemmingen dan andere aandeelhouders. Volgens topman Will Shu van Deliveroo zorgt dit voor meer stabiliteit bij de uitvoering van de plannen voor de langere termijn.