Ook renteverlaging in Canada wegens coronavirus

OTTAWA (AFN/BLOOMBERG) - De Canadese centrale bank heeft ook de rente verlaagd om zo de negatieve economische impact van het nieuwe coronavirus te verzachten. Daarmee voegt de Bank of Canada zich bij een reeks centrale banken die afgelopen dagen met vergelijkbare stappen zijn gekomen om de gevolgen van de virusuitbraak te beteugelen.

In Canada gaat het belangrijkste rentetarief met 0,5 procentpunt omlaag naar 1,25 procent. De centrale bank voegde daaraan toe bereid te zijn om zijn monetaire beleid verder aan te passen, als dat nodig is.

In de Verenigde Staten kwam de Federal Reserve dinsdag al met een tussentijdse renteverlaging. Ook de centrale banken van Australië en Maleisië kondigden al soortgelijke maatregelen aan.

In Europa, waar de rente al lang extreem laag is, liggen de zaken anders, zegt hoofdeconoom Gilles Moëc van de Franse verzekeraar Axa in een toelichting. Een verlaging van de beleidsrente door de Europese Centrale Bank (ECB) is volgens hem niet nuttig. Dit zou winsten van banken verder onder druk zetten. Moëc vindt wel dat de ECB iets kan doen. Hij denkt aan ruimere voorwaarden voor langlopende herfinancieringstransacties. Een alternatieve maatregel is volgens Moëc het preventief uitstellen van sommige betalingsverplichtingen door financiële instellingen.

Toch blijft het lastig te voorspellen wat de ECB zal doen. Kredietbeoordelaar S&P Global verwacht dat de centrale bank later deze maand met een verlaging van de depositorente komt, met 0,1 procentpunt. dat gaat om de rente die banken op dit moment al betalen om geld bij de ECB te stallen. Volgens