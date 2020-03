Gepubliceerd op | Views: 468 | Onderwerpen: Brazilië

AMSTERDAM (AFN) - Prosus stapt via een samenwerkingsverband in Grupo ZAP, eigenaar van verschillende sites en databases voor de vastgoedmarkt. OLX Brazil, waarin de techinvesteerder een belang van 50 procent heeft, koopt het bedrijf voor 2,9 miljard Braziliaanse real, omgerekend 57,5 miljoen euro.

Naast Prosus heeft ook de technologie-investeerder Adevinta een belang in de online marktplaats OLX Brazil. Grupo ZAP vormt volgens de twee partijen een goede aanvulling op die joint venture, omdat beide ondernemingen het kopen, huren over verkopen van woningen via de digitale weg willen vergemakkelijken.

De overname moet nog worden goedgekeurd door de Braziliaanse mededingingsautoriteit. De deal wordt naar verwachting in de tweede helft van 2020 afgerond.