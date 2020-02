'Daling bedrijfsresultaat ArcelorMittal'

Gepubliceerd op | Views: 2.340 | Onderwerpen: staal

AMSTERDAM (AFN) - Het bedrijfsresultaat van staalconcern ArcelorMittal is in het vierde kwartaal van 2019 naar verwachting lager uitgevallen dan in de voorgaande periode. Dat komt naar voren uit een consensus van analistenschattingen die ArcelorMittal op de eigen website heeft gepubliceerd. De cijfers worden donderdag naar buiten gebracht.

Volgens de consensus bedraagt het bedrijfsresultaat (ebitda) 858 miljoen dollar tegen bijna 1,1 miljard dollar in het derde kwartaal. Op basis van een analistenschatting van persbureau Bloomberg zou de omzet op 15,9 miljard dollar uitkomen. Dat was 16,6 miljard dollar in de voorgaande periode.

Bij de publicatie van cijfers over het derde kwartaal zei topman Lakshmi Mittal dat het bedrijf nog steeds last had van moeilijke marktomstandigheden, met lage staalprijzen en hoger materiaalkosten. In de Verenigde Staten heeft het bedrijf de afgelopen tijd de staalprijzen wel meermaals verhoogd dankzij vertrouwen in de Amerikaanse economie.

Overnemen

Naast de cijfers zal de aandacht ook uitgaan naar de verdere ontwikkelingen rond de failliete Ilva-staalfabriek in het Zuid-Italiaanse Tarente. De fabriek wordt momenteel gehuurd door ArcelorMittal, dat de staalfabriek uiteindelijk zal overnemen. Over die overeenkomst met de Italiaanse staat wordt al lang gesteggeld, nadat ArcelorMittal had gedreigd uit het reddingsplan te stappen.

Verder werd in november bekend dat ArcelorMittal groen licht heeft gekregen van het Indiase hooggerechtshof om de overname van het failliete Essar Steel af te ronden. In december werd die deal afgerond. ArcelorMittal heeft nu samen met samenwerkingspartner Nippon Steel de controle bij Essar. Het grootste staalconcern ter wereld en zijn Japanse partner boden ongeveer 5,8 miljard dollar in contanten voor het bedrijf en beloofden er veel geld in te pompen. Arcelor is goed voor een belang van 60 procent, Nippon voor het overige deel.