Iets meer ww-aanvragen in VS

WASHINGTON (AFN) - Het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten is afgelopen week licht toegenomen. Het Amerikaanse ministerie van Arbeid telde 250.000 aanvragen, tegen een herzien aantal van 247.000 (was 245.000) een week eerder.

Economen gingen in doorsnee uit van een lichte daling. Gemiddeld werd erop gerekend dat 241.000 Amerikanen zonder baan bij de overheid zouden aankloppen voor steun.