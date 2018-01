Wolters Kluwer klaar met verkoop onderdelen

Gepubliceerd op | Views: 575

AMSTERDAM (AFN) - Informatieleverancier Wolters Kluwer heeft de verkoop van een aantal Zweedse bedrijfsonderdelen op het gebied van wet- en regelgeving afgerond. Die zijn voor een totaalbedrag van zo'n 68 miljoen euro overgegaan naar Karnov Group.

De verkoop was in oktober al aangekondigd. De deal paste volgens Wolters Kluwer in de aangescherpte strategie. Daarbij richt het bedrijf zich op kernmarkten waar de juridische divisie het best gepositioneerd is voor groei op de langere termijn. De verkochte activiteiten waren in 2016 goed voor 22 miljoen euro aan omzet. Er werken circa zeventig mensen.