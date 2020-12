NS benoemt KLM'er Eelco van Asch tot operationeel directeur

UTRECHT (AFN) - Eelco van Asch stapt op als ICT-directeur bij KLM, en wordt per 1 maart volgend jaar operationeel directeur bij de Nederlandse Spoorwegen (NS). Van Asch volgt Marjan Rintel op, en wordt daarmee verantwoordelijk voor alle operationele vervoers- en onderhoudsactiviteiten van NS in Nederland. Rintel is sinds 1 oktober president-directeur van NS.

Van Asch bekleedde twintig jaar lang verschillende commerciële, operationele en managementfuncties bij KLM, Air France-KLM en KLM Cargo. Hij blijft tot 1 maart in functie bij de luchtvaartmaatschappij. KLM gebruikt die tijd om een opvolger te benoemen. Van Asch zegt ernaar uit te kijken NS door de lastige coronaperiode te loodsen en "gereed te maken voor de volgende fase".