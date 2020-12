'Italië stapt voor 60 procent in Ilva-fabriek'

ROME (AFN) - De Italiaanse regering heeft een akkoord bereikt met staalconcern ArcelorMittal over een groot overheidsbelang in een grote staalfabriek in het Zuid-Italiaanse Taranto. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Het staatsinvesteringsfonds Invitalia zou voor 1,2 miljard euro een belang van 60 procent in de grootste staalfabriek van de Europese Unie krijgen.

ArcelorMittal en Rome ruzieden de voorbije jaren constant over de fabriek van het bankroete Ilva. Het Luxemburgs-Indiase concern zou de fabriek aanvankelijk overnemen, nadat Italië het saneringsplan van ArcelorMittal voor de sterk verontreinigde omgeving van de fabriek als beste had beoordeeld. Ilva ging failliet door alle schadeclaims die voortvloeiden uit de jarenlange vervuiling.

Vorig jaar wilde ArcelorMittal onder het contract uitkomen voor de overname nadat de wettelijke bescherming tegen milieuclaims was weggevallen. In maart sloten Rome en het concern al een principeakkoord. Een aantal verplichtingen van ArcelorMittal aan Italië zouden worden weggestreept in ruil voor een belang in Ilva.

Een deadline voor een definitieve deal is verschoven naar 10 december. Het overnamebedrag wordt naar verluidt in tranches overgemaakt tot het einde van 2022, als het huurcontract voor de Ilva-fabriek van ArcelorMittal afloopt. ArcelorMittal en Invitalia wilden tegenover Bloomberg niet reageren op het nieuws.