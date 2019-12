Kamer steunt bindend vrouwenquotum

Gepubliceerd op | Views: 541

DEN HAAG (AFN) - De Tweede Kamer steunt een bindend vrouwenquotum voor beursgenoteerde bedrijven. Dat betekent dat verantwoordelijk minister Ingrid van Engelshoven meteen aan de slag kan met het quotum, zoals ze eerder aankondigde.

Omdat de Kamer van het kabinet ook een plan van aanpak vraagt voor vrouwen met minder kansen, stemt ook de SP in met het quotum. De partij had de sleutel in handen sinds het CDA zich twee weken geleden bij D66, GroenLinks, PvdA en DENK aansloot.

Van Engelshoven zocht de afgelopen maanden naar politiek draagvlak, omdat de regeringscoalitie verdeeld is over de kwestie. VVD en ChristenUnie zien niets in een quotum. Een Kamermeerderheid kwam in zicht toen coalitiepartner CDA overstag ging, nadat de Sociaal-Economische Raad zich achter een quotum had geschaard. Dat ook de werkgevers voorstander zijn, gaf voor de christendemocraten de doorslag.

Streefcijfer

De SER pleit voor een zogeheten ingroeiquotum. Als een raad van commissarissen minder dan 30 procent vrouwen telt en er een positie vrijkomt, mag deze positie niet door een man worden vervuld. Totdat een geschikte vrouw is gevonden, blijft de stoel leeg.

Sinds 2013 is er een wettelijk 'streefcijfer' van 30 procent, maar dat leverde nog niet genoeg op. Het kabinet zou dat streefcijfer kunnen verlengen met vier jaar, maar het aantal vrouwen aan de top groeit nog te langzaam, vinden werkgevers, vakbonden en dus de Tweede Kamer. Van de 88 Nederlandse beursgenoteerde bedrijven voldoen er 58 nog niet aan dit streven.