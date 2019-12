NXP lijft onderdelen Marvell nog deze maand in

Gepubliceerd op | Views: 17

AMSTERDAM (AFN) - NXP Semiconductors verwacht nog deze maand onderdelen van zijn branchegenoot Marvell in te kunnen lijven. Het in New York genoteerde Nederlandse chipconcern sloot eerder dit jaar een overeenkomst om de wi-fi- en bluetooth-activiteiten van Marvell over te nemen.

Volgens topman Rick Clemmer van NXP komt de deal sneller rond dan verwacht. Er werd nog gewacht op een akkoord van toezichthouders. Dat is inmiddels binnen. Hij is verder enthousiast om de activiteiten van Marvell aan het portefeuille van NXP toe te voegen.

De overname heeft een positieve uitwerking op de winst en wordt in het eerste kwartaal na de sluiting van de deal in de boeken opgenomen, aldus het chipbedrijf.