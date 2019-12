"Basic-Fit kan flink meer gaan verdienen per lid. Analisten van ING denken dat omdat nog veel leden van de fitnessclubs van Basic-Fit op oude abonnementen zitten."



Mijn vrouw en ik zaten allebei op een oud abonnement die inderdaad per maand werkte. Nu zitten we sámen op 1 nieuw abonnement dat per 4 weken werkt, maar per saldo wel 10 euro goedkoper is per maand. Of BasicFit dáár nou rijk van wordt?



Met de nieuwe abonnementen mag je namelijk een persoon méénemen met sporten. Dat is in mijn geval dan mijn vrouw.