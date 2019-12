Alfen levert Uniper accu voor energieopslag

Gepubliceerd op | Views: 427

ALMERE (AFN) - Fabrikant van laadpalen en energiesystemen Alfen levert het Duitse energiebedrijf Uniper een accu voor de opslag van energie. Het systeem wordt ingezet bij de elektriciteitscentrale op de Maasvlakte bij Rotterdam.

De opslagaccu, met de omvang van een container en een capaciteit van 10 megawatt, is naar verwachting in het derde kwartaal van volgend jaar in bedrijf. Financiële details zijn niet bekendgemaakt.