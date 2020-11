HAL investeert in ontwikkelaars broeikassen

AMSTERDAM (AFN) - HAL heeft een meerderheidsbelang van 60 procent genomen in Stolze, een installatiebedrijf dat actief is in de glastuinbouw. Daarnaast nam de investeerder een belang van 24 procent in Prins Group, een bouwer van broeikassen.

Stolze had vorig jaar een omzet van 95 miljoen euro en heeft ongeveer 120 werknemers. Prins Group, dat goed is voor 45 voltijdsbanen, boekte een jaaromzet van 36 miljoen euro. Financiële details van de transacties gaf HAL niet.