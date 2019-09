Payroller failliet, ING zoekt vervanger

Gepubliceerd op | Views: 1.703 | Onderwerpen: faillissement

AMSTERDAM (AFN) - ING moet een nieuw payrollbedrijf in de arm nemen voor de uitbetaling van een groep freelancers die al sinds juni op hun geld wachten. De verantwoordelijke payroller TCP Direct is maandag failliet verklaard.

TCP raakte in de financiële problemen nadat een kredietverstrekker zich terugtrok. Tegelijk moest TCP lang wachten op betaling van een grote klant. ING had het geld voor de uitbetaling over de maand juni aan TCP overgemaakt, maar daar bleef het vastzitten doordat het bedrijf uitstel van betaling had aangevraagd. Maandag werd dat omgezet in een faillissement. Eerder gaf ING al de garantie af dat de freelancers sowieso hun geld krijgen.

ING probeert nu zo snel mogelijk een andere broker te contracteren, vermoedelijk Brainnet of Fastflex. De bank wil ervoor zorgen dat de werkzaamheden vanaf juni "snel" worden betaald. Om hoeveel freelancers het gaat en welk totaalbedrag wil ING niet zeggen.