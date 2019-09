Gepubliceerd op | Views: 596

AMERSFOORT (AFN) - Ingenieursbureau Royal HaskoningDHV plukt de vruchten van eerdere investeringen. De onderneming sloot de eerste zes maanden van het jaar af met meer winst op een hogere omzet. Vooral de tijd en moeite die de onderneming stak in de ontwikkeling van mensen en diensten omtrent de energietransitie, klimaatdoelen en circulaire economie betaalden zich volgens het bedrijf uit.

HaskoningDHV zag de bedrijfsopbrengsten de voorbije maanden met 5,6 procent stijgen tot 318 miljoen euro. Daarvan werd 3,3 procent op eigen kracht gerealiseerd. Daarnaast stuwden overnames het resultaat. Onder de streep resteerde 6,4 miljoen euro, tegen 4,9 miljoen euro een jaar eerder.

Topman Erik Oostwegel benadrukt dat de onderneming zijn investeringen op hoog niveau zal houden. Zeker gelet op de gestelde klimaatdoelen ligt er volgens hem een schone taak weggelegd voor het ingenieursbureau. Hij wijst in het bijzonder naar de ontwikkeling van nieuwe producten waarbij klanten vooral op zoek zijn naar hapklare oplossingen, bijvoorbeeld via een abonnement op softwarediensten. Oostwegel spreekt van nu kostbare trajecten, die zich in de toekomst zullen uitbetalen.

Talent

Een ander punt waar HaskoningDHV in investeert is het aantrekken en opleiden van nieuw talent. Meer dan 600 medewerkers hebben volgens de onderneming deelgenomen aan interne digitale opleidingsprogramma's. Ook zijn meerdere medewerkers via online werkervaringsplaatsen bij HaskoningDHV ingestroomd. Anders dan veel andere bedrijven is HaskoningDHV volgens Oostwegel goed in staat om vacatures in te vullen. Momenteel heeft de onderneming zo'n 230 vacatures openstaan op een totaal van bijna 6000 medewerkers.

Verder benadrukt de topman dat brexit-perikelen de onderneming niet in de weg lijken te zitten, integendeel. Oostwegel wijst op de investeringsdrang door de Britse overheid om de economie een zetje te geven. HaskoningDHV is in het Verenigd Koninkrijk een lokaal bedrijf en de Britse export gebeurt met name naar landen buiten de EU. "Ons product is kennis. Dat hoef je ook niet te vervoeren of in de opslag te zetten", aldus Oostwegel.

Volgens de HaskoningDHV-topman kunnen er wel zorgen over de brexit ontstaan op het moment dat er een quotum komt op de uitwisseling van mensen. "Dat zou voor ons wel een dingetje kunnen worden, ook al gebeurt veel kennisoverdracht virtueel", zo zei hij.