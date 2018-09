Krimp postmarkt gecompenseerd door pakketpost

Gepubliceerd op | Views: 494

DEN HAAG (AFN) - In Nederland zijn vorig jaar opnieuw meer pakketten verstuurd. Het aantal verzonden brieven en kaarten nam in vergelijking met 2016 juist verder af. Volgens de Post- en Pakkettenmonitor van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) werden 420 miljoen pakketjes vervoerd en 2,6 miljard brieven en kaarten.

Met de bezorging van pakketten en brievenbuspost werd vorig jaar ruim 3,2 miljard euro verdiend, waarvan 1,1 miljard euro met brieven, 6 procent minder dan het jaar ervoor. Pakketbedrijven zagen hun omzet juist met 9 procent stijgen naar 2,1 miljard.

Voor consumenten werd de post vorig jaar gemiddeld 8 procent duurder. De klant had in december 2017 voor het eerst keuze uit meerdere aanbieders voor het versturen van brieven en kaarten. Postbedrijf Sandd bood voor het eerst kerstzegels aan. De zakelijke post die de volgende dag bezorgd wordt, werd ook duurder: gemiddeld 5 procent. PostNL is volgens de ACM veruit de grootste partij.