Positievere signalen over Europese industrie

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - De bedrijvigheid in de industrie in de eurozone is in juli sterker toegenomen dan uit eerdere cijfers bleek. Dat meldt de Britse marktonderzoeker Markit op basis van definitieve cijfers. Ook voor verschillende grote economieën waren er beter dan verwachte cijfers.

De inkoopmanagersindex voor de eurozone kwam uit op een stand van 51,8, waar dat bij de voorlopige cijfers nog 51,1 was. Een stand boven de 50 is een teken van toenemende bedrijvigheid, daaronder is er sprake van krimp. Economen hadden in doorsnee nu weer op een stand van 51,1 gerekend.

Voor de Duitse industrie gold dat de bedrijvigheid in juli toch is toegenomen. Bij een voorlopig cijfer was er weliswaar geen sprake meer van krimp, maar was er ook nog geen groei te melden met een neutrale stand van precies 50.

De Franse industrie liet iets meer groei zien dan verwacht: 52,4 tegen de door economen voorziene 52. Ook de cijfers voor de Spaanse en Italiaanse industrie waren beter dan verwacht met standen van respectievelijk 53,5 en 51,9.

De Britse industrie groeide juist iets minder hard dan uit eerdere cijfers bleek. De index stond daar op 53,3 tegen 53,6 bij de voorlopige cijfers.